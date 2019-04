Türkei

Kurden-Demos in vielen deutschen Städten meist friedlich

In mehreren deutschen Städten haben am Abend und in der Nacht vorwiegend Kurden gegen den Einsatz der türkischen Armee in Nordsyrien demonstriert. Nach Polizeiangaben verliefen die nicht angemeldeten Kundgebungen und Protestmärsche, an denen zwischen einigen Dutzend und wenigen Hundert meist kurdische Menschen teilnahmen, überwiegend friedlich. Am Wochenende waren bei unangemeldeten Kurden-Demos in Berlin und Düsseldorf insgesamt rund 30 Menschen verletzt worden.