Kurze Ruhe vor dem nächsten Schneesturm

In Bayern freuen sich die Kinder über schneefrei, in Österreich wächst derweil die Sorge vor Lawinen: Die Schnee-Situation im Alpenraum wird Experten zufolge immer dramatischer. Im Bahnverkehr gab es Verspätungen und einzelne Zugausfälle. In den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach fällt bis Freitag an allen staatlichen Schulen der Unterricht aus. Das Landratsamt Miesbach rief wegen des Schnees den Katastrophenfall aus. Die Meteorologen erwarten weiter ergiebigen Schneefall vor allem im Süden Bayerns, ebenso im Schwarzwald, im Erzgebirge und im Bayerischem Wald.