Lady Gaga tritt bei Grammy-Gala auf - großes Staraufgebot

Pop-Star Lady Gaga wird bei der Grammy-Verleihung auftreten. Das gaben die Verleiher der begehrten Musikpreise bekannt. Die sechsfache Grammy-Preisträgerin ist in diesem Jahr für fünf Trophäen nominiert, darunter mit dem Hit „Shallow“ für Song und Platte des Jahres. Die Grammys gehören zu den wichtigsten Musikpreisen der Welt. Am 10. Februar sollen sie in Los Angeles zum 61. Mal vergeben werden.