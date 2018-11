Klima

Laschet fordert Revisionsklausel bei Kohleausstieg

Im Ringen um den deutschen Kohleausstieg bleiben Fragen der Finanzierung und Abschalt-Daten für Kohlekraftwerke umstritten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet forderte eine Revisionsklausel für den Zeitplan. „Es muss eine “Wenn-dann-Klausel„ geben. Man kann nicht 2018 beschließen, was an welchem Tag in den 30er Jahren erreicht ist“, sagte der CDU-Politiker der dpaDeutschen Presse-Agentur. Versorgungssicherheit und bezahlbare Strompreise müssten gewährleistet sein.