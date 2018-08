Konflikte

Laute Explosion in Kabul - mutmaßlich Anschlag auf Schiiten-Moschee

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Abend eine laute Explosion zu hören gewesen. Nach ersten Medienberichten hat sie sich in einer Moschee im Westen der Stadt ereignet. Der angeblich betroffene Stadtteil wird mehrheitlich von der ethnischen Hasara-Minderheit bewohnt. Hasara sind Schiiten. Bei einem ähnlichen Angriff auf eine schiitische Moschee waren im November um die 30 Menschen getötet und viele Dutzend verletzt worden. Dem Bericht zufolge sollen auch Schüsse zu hören sein.