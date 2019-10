Katastrophen

LeBron James sponsert Tacos für Waldbrand-Bekämpfer

Basketball-Superstar LeBron James hat der Feuerwehr und den Ersthelfern in Los Angeles einen „Foodtruck“ zur Versorgung mit Tacos geschickt. „Diese Männer und Frauen sind unglaublich in dem, was sie tun“, sagte der Lakers-Spieler dem Promi-Portal „TMZ.com“. In Kalifornien kämpft die Feuerwehr derzeit gegen einen großen Waldbrand. Auch andere Prominente unterstützen die Feuerbekämpfung. US-Wrestler und Schauspieler John Cena spendete 500 000 US-Dollar an Feuerwehr-Stiftungen in Los Angeles.