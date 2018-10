Leicester

Leicester Club-Chef tot: Trauer nach Hubschrauberabsturz

Der Besitzer von Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha ist beim Hubschrauberabsturz am Stadion des englischen Fußball-Erstligisten tödlich verunglückt. Bei dem Absturz am Samstagabend seien fünf Menschen ums Leben gekommen, teilte der Verein per Twitter mit. Hunderte Menschen hatten gestern am Stadion Blumen, Fan-Schals und Trikots niedergelegt. Trauernde Fans weinten und trösteten sich gegenseitig. Der Helikopter des Vereinspräsidenten war, kurz nachdem er vom Spielfeld abgehoben hatte, auf einem Parkplatz neben dem Stadion zerschellt und in Flammen aufgegangen.