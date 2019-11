Hochwasser

Leichte Hochwasser-Entspannung in Venedig

Venedig (dpa) - Nach dem tagelangen Hochwasseralarm in Venedig ist nun etwas Entspannung in Sicht. Für die kommenden Tage werden niedrigere Wasserstände erwartet, teilte die Kommune mit. Die Schulen sollen heute wieder öffnen. Dafür herrscht in anderen Teilen Italiens immer noch Unwetter-Alarm. Vor allem in den Regionen Emilia-Romagna um Bologna und in der Toskana ist die Lage angespannt. Der Zivilschutz warnte vor weiteren Überschwemmungen. In Südtirol hatten heftige Schneefälle gestern Chaos angerichtet.