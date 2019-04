Nordrhein-Westfalen

Leipzig nach Sieg in Gladbach weiter auf Königsklassen-Kurs

RB Leipzig hat einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation gemacht und Borussia Mönchengladbach im Rennen um die Europapokalplätze einen Dämpfer verpasst. Die Sachsen gewannen am Abend 2:1 bei den Borussen. Leipzig liegt bei noch vier ausstehenden Partien in der Fußball-Bundesliga auf Rang drei bereits zehn Punkte vor den fünftplatzierten Gladbachern.