Leipzig verliert nach Remis gegen Gladbach Tabellenführung

RB Leipzig hat in der Fußball-Bundesliga das zweite Spiel in Serie nicht gewinnen können und die Tabellenführung an den FC Bayern verloren. Die Sachsen kamen am Abend nach 0:2-Rückstand immerhin noch zu einem 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach und sind damit Tabellenzweiter. Gladbach ist mit zwei Zählern weniger auf Rang vier.