„Lifeline“-Kapitän muss vor Gericht in Malta

Valletta (dpa) - Der deutsche Kapitän des Rettungsschiffs „Lifeline“ muss heute zur Anhörung vor Gericht in Malta. Claus-Peter Reisch muss sich für die Rettung von rund 230 Migranten vor der libyschen Küste rechtfertigen. Das Schiff der Dresdner Mission Lifeline war fast eine Woche auf Hoher See blockiert und durfte nach langem Hin und Her vergangenen Mittwoch doch in Malta anlegen. Malta wirft der Organisation allerdings vor, dass das Schiff nicht ordentlich registriert war. Zudem habe der Kapitän die Anweisungen, die Rettung der libyschen Küstenwache zu überlassen, ignoriert.