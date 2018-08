Migration

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Lindner: Reform bei Kindergeld-Überweisungen nötig

Berlin (dpa) - FDP-Chef Christian Lindner pocht auf eine Reform der Kindergeld-Regelungen. "Die Höhe sollte sich an den tatsächlichen Unterhaltskosten in dem Land orientieren, wo das Kind lebt – und die sind in osteuropäischen Staaten eben niedriger als in Deutschland", sagte Lindner der dpa in Berlin. Hintergrund ist ein Rekord an ausländischen Kindergeldempfängern. Mehrere Oberbürgermeister sprachen in dem Zusammenhang außerdem von einer zunehmenden Migration in das Sozialsystem.