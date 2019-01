#GroKo

Linke fürchtet mehr „Abschiebewillkür“ mit Innenminister Seehofer

Die Linke befürchtet weitere Verschärfungen in der Asylpolitik und die Verbreitung fragwürdiger Heimat-Begriffe durch einen künftigen Bundesinnenminister Horst Seehofer. „Von jemandem, der bei jeder Gelegenheit nach “Obergrenze„ ruft, ist insbesondere in der Flüchtlingspolitik überhaupt nichts Gutes zu erwarten“, sagte die Linke-Innenpolitikerin Ulla Jelpke der dpa in Berlin. Der CSU-Chef will in einer künftigen großen Koalition als Innenminister nach Berlin wechseln. Die SPD-Mitglieder muss dem mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag allerdings noch zustimmen.