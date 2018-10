Premier League

Liverpool nach 4:1 gegen Cardiff neuer Tabellenführer

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League vorerst die Tabellenführung übernommen. Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Reds setzten sich zu Hause am Ende klar mit 4:1 gegen Aufsteiger Cardiff City durch. Mit 26 Punkten aus zehn Spielen egalisierte Liverpool den eigenen Vereinsrekord aus der Saison 2008/09.