Löw hat keinen Gedanken ans Hinschmeißen

Joachim Löw denkt in der derzeit schwierigsten Phase als Bundestrainer nicht ans Hinschmeißen. „Solche Gedanken mache ich mir jetzt wirklich nicht. Auch nicht nach so einem Spiel“, sagte der DFB-Chefcoach in Paris dem ARD-Hörfunk. „Ich bin jetzt schon lange in dem Geschäft dabei. Und ich habe auch schon einige Dinge überstanden. Ich kann das als Trainer einordnen“, ergänzte Löw. Nach der misslungenen Fußball-WM in Russland und dem jüngsten 0:3 in der Nations League in den Niederlanden war Löw für seinen zaghaften Erneuerungskurs heftig kritisiert worden.