Löw setzt auf Bayern-Block mit Müller gegen die Niederlande

Joachim Löw vertraut im Nations-League-Spiel gegen die Niederlande auf den angeschlagenen Bayern-Block. „Ich habe im Training nichts davon gemerkt, dass sie down waren“, sagte der vor dem Abschlusstraining in der Johan-Cruyff-Arena von Amsterdam. Thomas Müller gab der Bundestrainer eine Startelfgarantie in der Offensive. Joshua Kimmich wird erneut im defensiven Mittelfeld auflaufen. Rechter Außenverteidiger bleibe der Gladbacher Matthias Ginter. Löw weiß um die Wichtigkeit der Partie. Der Abstieg solle vermieden werden, aber „noch wichtiger“ sei die Qualifikation für die EM 2020.