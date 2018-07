Deutschland

Lola-Gala: „Amelie rennt“ ist bester Kinderfilm

Die Lola für den besten Kinderfilm geht an „Amelie rennt“. Das teilte die Deutsche Filmakademie am Abend bei der Filmpreis-Gala in Berlin mit. In dem ebenso berührenden wie witzigen Film von Tobias Wiemann geht es um ein asthmakrankes Mädchen aus Berlin, das in den Alpen neue Kraft und Orientierung für sein Leben erhält.