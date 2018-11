Wissenschaft

Londoner Verkehrsbetriebe verbannen Werbung für Dickmacher

Im Kampf gegen das Übergewicht von Kindern wird es bald keine Werbung für Junk Food im öffentlichen Verkehrsnetz in London mehr geben. Das Verbot soll vom 25. Februar an für Züge, U-Bahnen und Busse gelten, teilten die Verkehrsbehörde Transport of London und Bürgermeister Sadiq Khan mit. Betroffen davon sind etwa stark zuckerhaltige Getränke, Schokoriegel und Hamburger. Der britische Starkoch Jamie Oliver, der sich auch für besseres Schulessen einsetzt, begrüßte die Aktion.