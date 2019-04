Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Maas bei Brexit-Aufschub zurückhaltend"

Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich zurückhaltend zur Bitte der britischen Premierministerin Theresa May um einen weiteren Aufschub des Brexits geäußert. „Letztlich müssen wir abwarten, was die Meinungsbildung in London mit sich bringt“, sagte er in New York. May möchte bei der EU noch einmal einen kurzen Aufschub beantragen. Gemeinsam mit Labour-Chef Jeremy Corbyn will sie sich gleichzeitig um eine überparteiliche Mehrheit im Parlament für das Austrittsabkommen bemühen, das schon drei Mal abgelehnt wurde.