Sierra Leone

Maas nach Anschlag besorgt über Terror in Mali

Nach dem Terrorangriff auf ein EU-Ausbildungscamp in Mali hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas besorgt über die Sicherheitslage in dem westafrikanischen Land gezeigt. Der Anschlag auf das Feldlager, in dem auch deutsche Soldaten stationiert sind, habe gezeigt, dass der Terrorismus in dem Wüstenstaat noch nicht besiegt sei, sagte Maas bei einem Besuch in Sierra Leone. Es sei notwendig, dort militärisch weiter präsent zu sein, auch wenn es sich um eine „schwierige Mission“ handele.