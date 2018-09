Türkei

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Maas reist zu Antrittsbesuch in die Türkei

Außenminister Heiko Maas reist heute zu einem zweitägigen Antrittsbesuch in die Türkei. Er wird dort seinen Kollegen Mevlüt Cavusoglu treffen und auch Präsident Recep Tayyip Erdogan - gut drei Wochen vor dessen Staatsbesuch in Deutschland. Mass' Besuch fällt in eine Phase der Entspannung in den deutsch-türkischen Beziehungen. Dass sieben Deutsche aus politischen Gründen in türkischen Gefängnissen sitzen, belastet das Verhältnis allerdings weiterhin.