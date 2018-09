Sachsen

Maaßen legt Bericht zu Chemnitz vor

Nach seinen umstrittenen Äußerungen zur Dimension rechtsextremer Übergriffe in Chemnitz hat Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen die Gründe für seine Einschätzung vorgelegt. Allerdings ist sein Bericht bislang nur der Bundesregierung und nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Die Debatte um Rechtsextremismus und Sicherheit gewann nach einem Streit zwischen zwei Männergruppen und dem Tod eines Deutschen im sachsen-anhaltischen Köthen weiter an Fahrt. Für heute Abend hat die AfD eine weitere Veranstaltung in Köthen angekündigt.