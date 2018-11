Deutschland

Macron im Bundestag: „Neues Kapitel für Europa“ aufschlagen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Deutschland zu einer Kraftanstrengung aufgerufen, um Europa in Zeiten eines neuen Nationalismus krisenfester zu machen. „Heute müssen wir ein neues Kapitel aufschlagen“, sagte Macron in einer Rede zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag. „Das schulden wir Europa.“ Anschließend war Macron bei Kanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt zu Gast. Sie kündigte bis zum EU-Gipfel Mitte Dezember weitreichende deutsch-französische Vorschläge an. Man müsse nun „auch wirklich liefern“.