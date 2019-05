Leute

Madonna kündigt „Madame X“-Tour an

US-Sängerin Madonna geht mit ihrem neuen Album „Madame X“ auf Tournee. Nach dem geplanten Auftakt im September in New York sind unter anderem Auftritte in Chicago und Los Angeles geplant, wie der Popstar ankündigte. Zu Beginn des kommenden Jahres will Madonna auch in Lissabon, London und Paris auf der Bühne stehen. Sie wolle bei den Konzerten ein „intimes Erlebnis“ mit ihren Fans haben, sagte Madonna in einem Video. Die Events würden nicht in großen Konzerthallen, sondern in Theaterräumen stattfinden. Madonnas neues Album „Madame X“ soll am 14. Juni erscheinen.