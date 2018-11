Notfälle

Mann bricht in Alligatoren-Farm ein - Bad mit Krokodilen

Ein Mann ist in Florida in eine Alligatoren-Farm eingebrochen und bei einem nächtlichen Bad in einem der Teiche von Krokodilen angegriffen und verletzt worden. Der Mann war in der Nacht in St. Augustine über mehrere Sicherheitszäune geklettert, berichteten örtliche Medien. In der Farm habe er sich dann bis auf die Unterwäsche entkleidet und sei in eines der Becken gesprungen. Dies sei durch dramatische Video-Aufnahmen belegt, die auch den Angriff der Echsen zeigen.