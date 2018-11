Kriminalität

Mann erschießt zwölf Menschen in kalifornischer Bar

In der kalifornischen Stadt Thousand Oaks hat ein Mann auf Gäste in einer Tanzbar geschossen und mindestens zwölf Menschen getötet. Einsatzkräfte fanden in dem Lokal elf tote Gäste. Ein Polizist, der nach den ersten Notrufen in der Bar eintraf, wurde ebenfalls niedergeschossen. Auch der mutmaßliche Schütze soll tot sein. Sein Motiv ist noch völlig unklar, die Ermittlungen stehen laut Polizei ganz am Anfang.