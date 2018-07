Notfälle

Mann ertrinkt vor Usedom - Partnerin aus den Wellen gerettet

Ein 51-jähriger Mann ist beim Schwimmen in der Ostsee nahe Usedom ums Leben gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, ging er am Abend bei starkem Wellengang zusammen mit seiner Lebensgefährtin ins Wasser. Nach einiger Zeit wurden die beiden von ihren Kräften verlassen und konnten nicht mehr ans Ufer zurück schwimmen. Ein Urlauber beobachtete die dramatische Szene in der Nähe des Ostseebads Bansin und rannte zum nächsten Rettungsturm, um Hilfe zu holen. Die Rettungsschwimmer sprangen sofort ins Wasser und holten die 52 Jahre alte Frau lebend aus der Ostsee - für ihren Partner kam jede Hilfe zu spät.