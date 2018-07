Nordrhein-Westfalen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mann stirbt nach Sprung von Brücke in Kanal

Nach dem Sprung in einen Kanal ist ein 25-Jähriger am Wochenende in der Uni-Klinik Münster in Nordrhein-Westfalen verstorben. Der Mann war am Freitagabend von einer Brücke aus in den Dortmund-Ems-Kanal gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Rettungstaucher fanden den Mann am Boden des Kanals, er konnte zunächst wiederbelebt werden.