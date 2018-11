Niedriglohn

Mehr als vier Millionen arbeiten in Vollzeit zu Niedriglohn

4,2 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland in Vollzeit zu einem Niedriglohn. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor, die der „Bild“-Zeitung vorliegt. Diese Arbeitskräfte verdienen dem Bericht zufolge weniger als zwei Drittel des mittleren Lohns. Das sind derzeit 1733 Euro brutto im Osten und 2226 Euro in Westdeutschland. Laut „Bild“-Zeitung verfüge zum Vergleich eine Hartz-IV-Familie mit zwei Kindern im Schnitt über ein Haushaltsbudget von 2144 Euro.