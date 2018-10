Tunesien

Mehrere verletzte Polizisten bei Selbstmordanschlag in Tunis

Bei einem Selbstmordanschlag im Zentrum der tunesischen Hauptstadt Tunis sind mindestens neun Menschen verletzt worden. Eine Frau habe sich in der Nähe eines Polizeiwagens in die Luft gesprengt, teilte das tunesische Innenministerium mit. Unter den Verletzten seien acht Polizisten und ein Zivilist. Die Attentäterin starb. Unmittelbar nach der Explosion auf der zentralen Prachtstraße im Herzen der tunesischen Hauptstadt riegelten Sicherheitskräfte die Gegend ab. Es ist der erste Anschlag in der tunesischen Hauptstadt seit drei Jahren.