Meisterpflicht weiter in der Diskussion

Nach Forderungen aus dem Handwerk mehren sich auch in der Bundespolitik Stimmen, zur verpflichtenden Meisterprüfung in bestimmten Berufen zurückzukehren. Der Vize-Fraktionschef der Union im Bundestag, Carsten Linnemann, sagte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“: „Die Abschaffung der Meisterpflicht war ein Fehler. Die Qualität der Arbeit hat sich in diesen Gewerken teilweise deutlich verschlechtert, außerdem wird weniger Nachwuchs ausgebildet.“ SPD-Fraktionsvize Sören Bartol meinte, eine qualitativ hochwertige Ausbildung müsse gewährleistet werden.