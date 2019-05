Staatsoberhaupt

Melania Trump nimmt renovierte Bowlingbahn in Betrieb

Die Bowlingbahn des Weißen Hauses hat unter Melania Trump eine Generalsanierung erfahren. Die First Lady nahm in dieser Woche die hauseigene Freizeiteinrichtung für US-Präsidenten und deren Familien in Betrieb. Die Bowlingbahn war im Keller des Weißen Hauses unter Präsident Richard Nixon eingebaut und zuletzt vor 25 Jahren unter Bill Clinton umfassend renoviert worden. Donald Trumps Amtsvorgänger Barack Obama hatte die Bowling-Bahn eigentlich abbauen und durch ein Basketball-Feld ersetzen lassen wollen - das Vorhaben scheiterte aber.