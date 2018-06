Italien

Merkel gratuliert neuem italienischen Regierungschef Conte

Kanzlerin Angela Merkel hat dem neuen italienischen Regierungschef Guiseppe Conte zum Amtsantritt gratuliert und eine „glückliche Hand sowie viel Erfolg“ gewünscht. „Italien und Deutschland verbinden enge und freundschaftliche Beziehungen in allen Bereichen - politisch, wirtschaftlich und kulturell“, schrieb Merkel. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte zuvor in Rom die Regierungsmannschaft unter Führung des parteilosen Juristen Conte vereidigt. Ihr gehören die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtspopulistischer Lega an.