Merkel nimmt Gündogan und Özil nach Erdogan-Fotos in Schutz

Kanzlerin Angela Merkel hat sich für die wegen ihrer Erdogan-Fotos in die Kritik geratenen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan eingesetzt. Sie glaube, die beiden Spieler hätten nicht bedacht, was das Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auslöse. Das sagte Merkel in der ARD-Talksendung „Anne Will“. Sie sei überzeugt, dass beide die deutschen Fans in keiner Weise enttäuschen wollten. Und es habe sie berührt, dass Gündogan gesagt habe, er spiele gerne für Deutschland.