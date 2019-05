Europa

Merkel nimmt May-Rücktritt „mit Respekt zur Kenntnis“

Kanzlerin Angela Merkel hat die Rücktritts-Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May „mit Respekt zur Kenntnis genommen“. Merkel habe mit May stets vertrauensvoll zusammengearbeitet und werde dies fortsetzen, solange May im Amt ist, sagte eine Regierungssprecherin. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bedauerte den Rücktrittt. May sei eine mutige Frau, die er sehr respektiere, hieß es aus Brüssel. Juncker werde aber auch zu einem neuen Regierungschef in London Arbeitsbeziehungen aufbauen.