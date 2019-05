Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Merkel spricht vor Klima-Diplomaten aus aller Welt

Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt heute in Berlin an Klimaschutz-Verhandlungen von Vertretern aus rund 35 Ländern teil. Am Vormittag will sie eine Rede vor den Delegierten des Petersberger Klimadialogs halten. Mit Spannung wird erwartet, ob Merkel sich zum Streit um das Einsparen von Treibhausgasen in ihrer eigenen Regierung äußert. Am Abend beim Koalitionsausschuss von Union und SPD im Kanzleramt dürfte das Thema auch eine Rolle spielen.