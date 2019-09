International

Merkel trifft Thunberg am Rande des UN-Klimagipfels

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Rande des UN-Klimagipfels mit der Klimaaktivistin Greta Thunberg getroffen. Wie auf einem von Regierungssprecher Steffen Seibert via Twitter verbreiteten Foto zu sehen war, saßen die CDU-Politikerin und die junge Schwedin nebeneinander auf zwei Sesseln. Seibert schrieb dazu: „Begegnung vor den Reden beim @UN #ClimateActionSummit“ Bei dem UN-Klimagipfel sollten Dutzende Staats- und Regierungschefs neue Pläne gegen die Klimakrise vorstellen. Über ein Treffen Merkels mit Thunberg am Rande der Veranstaltung war bereits spekuliert worden.