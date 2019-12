Russland

Merkel und Macron vermitteln bei Gipfel zur Ukraine

Deutschland und Frankreich wollen bei einem Gipfeltreffen in Paris den gefährlichen Konflikt in der Ukraine entschärfen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel kommen heute Nachmittag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und und dessen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj im Élyséepalast zusammen. Einen Gipfel dieser Art hatte es zuletzt vor gut drei Jahren in Berlin gegeben. Seit Jahren kämpfen in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk ukrainische Regierungstruppen mit prorussischen Separatisten.