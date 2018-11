Deutschland

Merz verteidigt seine Kritik am Umgang mit der AFD

In dem schärfer werdenden Wettbewerb um den CDU-Vorsitz hat Friedrich Merz seine Kritik an der eigenen Partei im Umgang mit der AfD verteidigt. „Ich habe keine pauschalen Vorwürfe erhoben“, sagte Merz bei einem Besuch der CDU-Landtagsfraktion in Stuttgart. Er habe nur seine Meinung gesagt zu dem Thema. Zuvor hatte Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer die Landtagsfraktion in Stuttgart besucht. Dabei hatte sie die Aussagen von Merz erneut zurückgewiesen, wonach die Christdemokraten AfD-Wahlerfolge mit einem „Achselzucken“ zur Kenntnis genommen hätten.