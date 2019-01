Deutschland

Meteorologen erwarten neue heftige Schneefälle in Südbayern

Es war nur eine kurze Atempause - der Deutsche Wetterdienst erwartet in den nächsten Tagen an den Alpen wieder unwetterartige Schneefälle mit der Gefahr von abbrechenden Bäumen. Nach einer kurzen Milderung wird den Prognosen zufolge mit einer kräftigen Nordwestströmung wieder kältere und feuchte Luft nach Bayern fließen. An den Alpen erwarten die Meteorologen bis in die Nacht zum Freitag hinein unwetterartige Schneefälle mit Mengen zwischen 30 und 70 Zentimetern.