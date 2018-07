Musik

Michelle Williams hat heimlich geheiratet

US-Schauspielerin Michelle Williams hat heimlich geheiratet. Ihre Hochzeit mit dem amerikanischen Indie-Musiker Phil Elverum gab Williams in einem Interview mit dem US-Magazin „Vanity Fair“ bekannt. An der Feier in den Adirondacks-Bergen im Norden des US-Staates New York hätten nur eine Handvoll Freunde teilgenommen. Außerdem seien Williams' Tochter Matilda und die dreijährige Tochter von Elverum dabei gewesen. Matilda stammt aus der Beziehung der Schauspielerin mit dem 2008 gestorbenen „Brokeback Mountain“-Star Heath Ledger. Elverums erste Frau war 2016 an Krebs gestorben.