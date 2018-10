Unwetter

Mindestens 17 Tote bei Überflutung in Jordanien

Eine plötzliche Überflutung hat in Jordanien mindestens 17 Menschen in den Tod gerissen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Petra. Die Fluten hätten eine Gruppe Schüler und ihre Lehrer bei einem Ausflug mitgerissen, zitierte die Agentur Zivilschutzvertreter. Mehr als 30 Menschen seien verletzt worden. Das Unglück habe sich in der Nähe des Toten Meeres ereignet. Einem BBC-Onlinebericht zufolge erfasste die Sturzflut einen Bus, in dem eine Gruppe saß. Hier habe es die meisten Opfer gegeben. Die „Jordan Times“ berichtet über einen heftigen Sturzregen, der das Unglück ausgelöst habe.