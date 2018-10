Konflikte

Mindestens 18 Tote bei Hubschrauberabsturz in Afghanistan

Bei dem Absturz eines Hubschraubers mit mehreren Politikern an Bord sind in Afghanistan mindestens 18 Menschen umgekommen. Bei dem Unglück in der Westprovinz Fara seien auch der Chef des Provinzrats von Fara und mehrere seiner Mitarbeiter gestorben, teilten die Behörden mit. Demnach waren zwei Hubschrauber der afghanischen Armee von der Hauptstadt Fara der gleichnamigen Provinz in Richtung der Stadt Herat unterwegs gewesen, als einer der Hubschrauber im Bezirk Anar Dara gegen einen Berg flog. Kein Insasse habe überlebt.