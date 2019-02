Brände

Mindestens 69 Tote bei Großbrand in Dhaka

Bei einem Großbrand in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind mindestens 69 Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der diensthabende Offizier der Feuerwehr und des Zivilschutzes der dpa. Der Rettungseinsatz laufe weiter. Das Feuer war den Angaben zufolge am Abend im Erdgeschoss eines vierstöckigen Gebäudes in der Altstadt ausgebrochen, bevor es sich dann auf drei benachbarte Häuser ausgebreitete. 41 Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Rund 200 Helfer seien am Unglücksort, um weitere Leichen zu bergen.