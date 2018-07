Bergbau

Mindestens ein Toter bei Bergwerksunglück in Polen

Bei einem Minenunglück im Süden Polens ist mindestens ein Bergmann gestorben. Er sei zunächst bewusstlos geborgen worden, wie Bergwerksdirektor Daniel Ozon dem Sender TVN24 sagte. Später teilten behandelnde Ärzte seinen Tod mit. Nach vier weiteren Männern wird noch gesucht, Lebenszeichen gab es von ihnen nicht. Laut staatlicher Bergbaubehörde war es im Stollen Zofiowka des Kohlebergwerks von Jastrzebie-Zdroj an der tschechischen Grenze am Samstagmittag zu einer Erschütterung gekommen. Sieben Bergleute wurden in rund 1000 Metern Tiefe eingeschlossen.