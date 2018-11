Deutschland

Mitglied übt Kritik an Hoeneß - Präsident erntet Buhrufe

Bei den Wortmeldungen der Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München ist es zu Buhrufen und Pfiffen gegen Präsident Uli Hoeneß gekommen. Ein Mitglied übte am Abend in einem Wortbeitrag massive Kritik an dem 66-Jährigen. Dem Präsidenten wurde unter anderem vorgehalten, dass er sich zu sehr ins Tagesgeschäft einmische. Auch die Wortwahl und das verbale Nachtreten gegen ehemalige Trainer und Spieler wurde missbilligt. Hoeneß erntete Missfallensäußerungen, weil er nicht Stellung zu den Vorwürfen bezog. „Ich lehne eine Diskussion auf dem Niveau total ab“, sagte er.