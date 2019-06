Brandenburg

Montag heißester Tag des Jahres

Auch wenn nicht überall die Sonne schien: Gestern ist für Deutschland die bisher höchste Temperatur des Jahres gemessen worden. Eine Messstation im brandenburgischen Niedergörsdorf habe am Montag 35,1 Grad angezeigt, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Das war nicht nur die heißeste Temperatur, die am Montag in Deutschland gemessen wurde, sondern auch die höchste in diesem Jahr. Der bis dahin heißeste Tag war mit 32,9 Grad der Sonntag gewesen.