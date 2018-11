Präsident

Montenegro wählt neuen Staatspräsidenten

Das jüngste Nato-Mitglied Montenegro wählt heute ein neues Staatsoberhaupt. Milo Djukanovic, der seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten alles bestimmende Politiker in diesem Ministaat mit nur 620 000 Einwohnern, könnte nach allen Umfragen schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit schaffen. Die zerstrittene und chancenlose Opposition wirft dem 56-Jährigen vor, das Land an der südlichen Adria wie seinen Privatbesitz zu führen. Montenegro ist neben dem Nachbarn Serbien einem EU-Beitritt am nächsten. Brüssel hatte 2025 als möglichen Termin dafür genannt.