Nordrhein-Westfalen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mordkommission ermittelt nach Messerattacke auf 15-Jährige

Nach der tödlichen Messerattacke auf ein 15-jähriges Mädchen im niederrheinischen Viersen hat eine Mordkommission der Polizei die Arbeit aufgenommen. „Wir ermitteln in alle Richtungen und auf Hochtouren“, sagte eine Sprecherin. Offen ist, ob ein 25-Jähriger über Nacht bei der Polizei bleiben musste, der bei einer Kontrolle gestern zunächst geflüchtet war und sich dann am Abend gestellt hatte. Der aus der Türkei stammende Mann soll polizeilich bekannt sein. Das minderjährige Mädchen war gestern in einem Park niedergestochen worden. Der Täter flüchtete.