Moskau: Ausstieg aus Rüstungsvertrag Sicherheitsrisiko

Russland warnt angesichts des angekündigten Ausstiegs der USA aus einem wichtigen Abrüstungsabkommen vor globalen Sicherheitsrisiken. US-Präsident Donald Trump mache die Welt mit der geplanten Kündigung des INF-Vertrags gefährlicher, hieß es aus dem Kreml. Russland halte sich seinerseits genau an die Vereinbarungen. Doch müsse sein Land im Fall eines einseitigen Rückzugs der USA „nach einer Wiederherstellung des Gleichgewichts in diesem Bereich suchen“. Trump wirft Russland vor, sich nicht an den Vertrag zu halten.